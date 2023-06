Guardiola: “Italiane in finale non a caso. Se Ederson non prende quella palla diventavo un perdente?”

Intervistato dopo la finale di Champions League vinta, Pep Guardiola ha parlato a Mediaset, queste le sue parole:

“Prima di tutto complimenti all’Inter, è una grande squadra. Ci aspettavamo una partita così, i nerazzurri meritavano di essere qui. Sembrava che quest’anno la vittoria della Champions da parte del Manchester City fosse già scritta, ma non è mai così. Dopo le tante delusioni degli ultimi anni, quest’anno ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto la Champions. L’Inter però non era qui per caso come non sono state un caso le finali raggiunte dalle squadre italiane. Contro Onana è difficilissimo per la capacità che ha di giocare coi piedi. L’Inter deve pensare che oggi è la seconda squadra più forte d’Europa. Lo sport è così, a volte vinci e a volte perdi”.

Rivincita per me? Guardiola risponde cosi: “Cambia qualcosa? Sono allenatore più forte? Cosa succede se Ederson non la ferma? Diventa brutto. Ragazzi potete dire quello che volete, l’importante è essere li, non vogliamo vincere oggi e poi sparire, vogliamo essere sempre li per 7/8 anni, e una volta tocca, ci è toccato questo anno, ci poteva toccare nei precedenti. Se la gente pensa che saremo diversi non sarà cosi”

