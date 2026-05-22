Bucchioni: "Se fossi Paratici, farei una chiamata a Guardiola per portarlo alla Fiorentina"

Il giornalista ha lanciato una provocazione sul tecnico spagnolo

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato pure del futuro tecnico viola: "Anche Grosso andrebbe protetto perché se lo scegli, poi non devi lasciarlo da solo in caso di difficoltà. Bisogna prendere esempio dall'Inter che ha difeso Chivu quando è uscito dalla Champions e tutti ne volevano la testa."

Prosegue: "Ho conosciuto Guardiola e so che ama la Toscana e Firenze quindi una chiamata gliela farei se fossi Paratici anche perché ha vinto già tutto e potrebbe accettare una sfida interessante come la Fiorentina. Ha lasciato il City, perché non chiamarlo? Al massimo ci dice di no, però conoscendo Guardiola, ti ascolterebbe magari poi in futuro prende la Nazionale e non ti avvicini nemmeno."

Sulla Fiorentina: "Purtroppo da quando non c'è più Barone, non si fa calcio perché nonostante fosse poco esperto, aveva un grande carisma poi con Ferrari è successo un disastro. Almeno lui scelse Italiano e abbiamo fatto tre finali."