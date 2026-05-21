Tanti allenatori stanno dicendo no alla Fiorentina, Vanoli in sospeso per questo. No a Sarri. È casting

La società viola deve trovare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ancora nulla è stato deciso e la ricerca continua

La Fiorentina non ha ancora deciso chi sarà l'allenatore per la prossima stagione. Il casting è iniziato da tempo ma Fabio Paratici ancora non ha trovato quello che cercava. Fino ad oggi sono arrivati tanti rifiuti, da Maresca fino a De Zerbi, sondati indirettamente anche Mourinho e Farioli, che però hanno altri progetti e hanno seguito altre opportunità. In tutto questo scenario il tifo viola ha sperato in Maurizio Sarri ma per il direttore sportivo viola, quello della Lazio, non è il profilo ideale per il futuro viola ed ormai Sarri sta per accettare di seguire Giuntoli a Bergamo, quindi l'idea non può più nemmeno essere percorsa.

Grosso e De Rossi sono i nomi più facili da seguire, se la Fiorentina decidesse di prendere uno dei due, allora il matrimonio sarebbe rapido e senza problemi ma Paratici sta continuando a cercare il profilo ideale è la sensazione è che bisognerà aspettare che tutti gli incastri in Italia e in Europa vadano a buon fine prime di trovare il nome giusto.

E Vanoli? L'intenzione della società è quella di non proseguire con il tecnico attuale, seppur il suo lavoro sia stato ottimo ma la continua ricerca dell'allenatore è la prova più lampante che si vuole andare oltre l'allenatore che ha salvato la Fiorentina. Fino a quando non sarà però trovato il nuovo profilo, allora anche il nome di Vanoli non sarà scartato, dunque rimane in sospeso in attesa di nuove opportunità.