L'ascesa di Kevin Diks: dalla panchina in viola al debutto Champions contro Pep Guardiola
L'ascesa di Kevin Diks. Se fosse un romanzo, potrebbe intitolarsi così. Sì, perché il terzino destro olandese viaggia ad ampie falcate verso un posto da titolare nel match di questa sera del suo Feyee...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2017 15:35
L'ascesa di Kevin Diks. Se fosse un romanzo, potrebbe intitolarsi così. Sì, perché il terzino destro olandese viaggia ad ampie falcate verso un posto da titolare nel match di questa sera del suo Feyeenord contro il Man City di Pep Guardiola. Dalla panchina in viola al debutto in Champions.