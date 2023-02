Borja Valero rivela: “Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io”

Borja Valero, in occasione del podcast per Dazn, ha rivelato un retroscena di mercato che risale ai tempi della Fiorentina, queste le sue parole: “Il Bayern Monaco era interessato a Cuadrado e per questo motivo Guardiola (all’epoca allenatore dei bavaresi ndr) guarda le partite della Fiorentina. Il suo vice, con cui sono stato in Spagna l’altro giorno, mi ha detto che Guardiola disse che gli piacevo io. Io e Cuadrado siamo stati ad un passo dal Bayern Monaco”

