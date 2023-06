Guardiola asfalta Allegri in diretta a Sky: “Il calcio palla lunga e difesa è finito, guarda il Napoli e l’Inter”

Intervistato da Sky Sport, Pep Guardiola ha parlato del calcio italiano dopo la finale di Champions League vinta, queste le sue parole: “Ogni paese ha la sua particolarità ma io vedo cose dell’Inter e di come gioca, del Napoli di quest’anno che l’ho visto spesso, il Milan in qualche momento l’anno scorso con Pioli che dici ‘Questi son bravi’ questo non è il buttare la palla avanti, dio davanti e tutti dietro per andare in contropiede, quello è finito. Adesso si devono fare le cose, la sensazione che ho adesso è che mi immaginavo il gioco di Antonio Conte, delle squadre che ti giocano corto, ti svuotano il centrocampo, giocano con l’attaccante, rimangono e creano, è difficilissimo di fermarlo, quindi bravo davvero”

