Maifredi sicuro: "La Juventus prenderà Guardiola come prossimo allenatore per tornare a vincere il campionato"

In estate i bianconeri tenteranno un assalto al tecnico spagnolo, ora al City, per provare a rivincere il campionato

Al quotidiano Libero ha parlato l'ex tecnico bianconero Gigi Maifredi che ha analizzato l'esonero di Motta e il futuro prossimo della Juventus: "A Thiago è successa la stessa cosa: è arrivato a Torino credendo di essere un dio in terra, ha sbattuto la faccia contro lo spogliatoio, contro quei calciatori che non puoi trattare come fossi ancora a Bologna. E contro Giuntoli che non lo ha certo aiutato così come già non aveva aiutato Allegri."

Su Guardiola: "Tudor non è il futuro della Juventus, arriverà fino a giugno come traghettatore e poi se ne andrà senza rimpianti perché è già contento così e la Juventus tenterà il colpo grosso. Io mi sbilancio e dico che, per me, Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus perché a Torino hanno bisogno di un top e lui ha chiuso il suo ciclo al City. Ormai deve fare un passo oltre l'Inghilterra e in Italia non è mai venuto ad allenare, quindi credo che proverà a venire qua per vincere un campionato che gli manca. Per me è il più forte in giro e lo vedo perfetto per rilanciare la Juventus dopo anni in ombra."