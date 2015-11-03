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Notizie Maifredi Fiorentina

Maifredi sicuro: "La Juventus prenderà Guardiola come prossimo allenatore per tornare a vincere il campionato"

27 marzo 2025 14:22

Maifredi attacca la Juve: "Grande errore dare Kean alla Fiorentina, lui è un giocatore da Juventus"

13 ottobre 2024 17:53

Maifredi: "Palladino è l'allenatore che mi stuzzica di più per la prossima stagione tra i nuovi"

22 luglio 2024 13:44

Maifredi: "La Fiorentina gioca male e prende un sacco di gol, squadra ideale per la Juve"

05 aprile 2024 22:45

Maifredi spara a zero su Allegri: ''Non può permettersi di chiudere la stagione a zero titoli''

20 aprile 2022 16:24

Maifredi: "Ribery è un fenomeno. Chiesa presto darà il massimo. Castrovilli andrà ai prossimi Europei"

21 ottobre 2019 20:43

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