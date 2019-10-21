Maifredi: "Ribery è un fenomeno. Chiesa presto darà il massimo. Castrovilli andrà ai prossimi Europei"

Queste le parole rilasciate da Gigi Maifredi ex allenatore del Brescia a Radio 1 Sport: "Fiorentina? È una squadra che sta iniziando a pensare in grande. Ribery? È un fenomeno, vuole dimostrare ancora...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2019 20:43

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