Maifredi: "Ribery è un fenomeno. Chiesa presto darà il massimo. Castrovilli andrà ai prossimi Europei"
Queste le parole rilasciate da Gigi Maifredi ex allenatore del Brescia a Radio 1 Sport: "Fiorentina? È una squadra che sta iniziando a pensare in grande. Ribery? È un fenomeno, vuole dimostrare ancora...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 20:43
Queste le parole rilasciate da Gigi Maifredi ex allenatore del Brescia a Radio 1 Sport: "Fiorentina? È una squadra che sta iniziando a pensare in grande. Ribery? È un fenomeno, vuole dimostrare ancora moltissimo. Chiesa? Presto smaltirà la delusione di non essere andato in un grande club, a quel punto tornerà a dare il massimo. Castrovilli? È un calciatore che per me farà sicuramente parte degli azzurri agli Europei".