Maifredi spara a zero su Allegri: ”Non può permettersi di chiudere la stagione a zero titoli”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex allenatore della Juventus Luigi Maifredi non usa mezzi termini per descrivere l’eventuale eliminazione della Juventus anche dalla Coppa Italia che condannerebbe gli uomini di Allegri a chiudere la stagione a zero titoli. Queste le sue parole:

“Dopo aver perso tanti traguardi, la Juve deve attaccarsi a qualcosa da mettere in bacheca. Loro sanno quanto sarebbe pesante non portare a casa niente. Dovranno dare ancora di più rispetto alla partita di andata”.

La Fiorentina di adesso è molto temibile… é da prendere con le molle, ha acquisito sicurezza, ha capacità tattica e coesione tra i giocatori. E’ una sfida secca e non è pronosticabile: ognuno mette in campo tutto quel che ha. Per la Juve sarebbe un risultato doveroso, per la Fiorentina sarebbe una vittoria i gran prestigio e toglierebbe dalla finale una squadra che a Firenze non è certo amata…”

