Romulo: ”Allegri? Lo conosco bene, lui vuole sempre vincere. Non giocherà per il pareggio”

Intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com, il doppio ex Rômulo Souza Orestes Caldeira, noto semplicemente come Rômulo ha parlato del big match di stasera in programma allo stadium. Queste le sue parole:

”Vlahovic è già un campione, stasera può essere la sua partita visto che affronta un avversario che conosce benissimo. Allegri non gioca mai per il pareggio, vuole sempre vincere, come la Juventus, infatti spero che vinca anche questa volta. Fiorentina? Quando è in giornata è devastante, sanno sempre dove finisce il pallone, ma non può esserlo sempre, credo che Italiano possa diventare uno dei migliori allenatori in Italia. Firenze mi piace, ci ho trascorso due anni e mi piace molto il tifo e la gente.”

MARCHIONNI: ”NELLE PARTITE IMPORTANTI LA JUVE RISPONDE SEMPRE”