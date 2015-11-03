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Notizie Romulo Fiorentina

Romulo: “Dio mio ha dato questa possibilità di giocare nella Fiorentina. Molti sognano tutto questo”

10 aprile 2026 19:02

Romulo sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina si salverà, il mercato di gennaio farà la differenza"

13 dicembre 2025 10:13

Romulo: "Non so ancora se mi ritirerò, tra le tante mi piacerebbe concludere in maglia viola"

03 novembre 2023 18:46

Romulo consiglia Arthur: "Ritorno alla Juve? Fossi in lui resterei alla Fiorentina dove è amato e coccolato"

02 novembre 2023 16:45

Romulo: "Fiorentina propone ottimo calcio, tra poco tempo arriveranno trofei a Firenze"

01 novembre 2023 17:10

Romulo: "Sono convinto che fra pochi mesi tutte le big vorranno prendere Italiano in panchina"

19 ottobre 2023 20:56

Romulo non ha dubbi: "Arthur ha più qualità di Amrabat, Firenze lo farà tornare ai suoi livelli"

22 luglio 2023 18:56

Romulo: "Fiorentina una delle squadre più seguite in Brasile, potrei tornare a giocare in Italia a gennaio"

25 novembre 2022 18:35

Romulo: ''Allegri? Lo conosco bene, lui vuole sempre vincere. Non giocherà per il pareggio''

20 aprile 2022 16:02

Romulo: "Italiano nuovo Sarri. Fiorentina sicuramente in Europa. Vlahovic tra i primi 3 al mondo"

21 dicembre 2021 18:59

Romulo: "Spero che Italiano riporti la Fiorentina in Europa. Borja? Sarebbe un ottimo dirigente Viola"

08 luglio 2021 13:17

Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa

30 giugno 2020 21:51

Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"

07 aprile 2020 10:37

Romulo: "La Fiorentina ha cambiato troppo, è alla nostra portata. Possiamo vincere contro di loro"

06 settembre 2017 13:52

Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"

05 giugno 2017 22:31

Romulo: "Tiferò sempre Fiorentina. Montella ha cambiato la storia viola. Sousa gioca bene anche grazie a lui"

19 febbraio 2017 11:30

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