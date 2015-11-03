Notizie Romulo Fiorentina

Romulo: “Dio mio ha dato questa possibilità di giocare nella Fiorentina. Molti sognano tutto questo”
10 aprile 2026 19:02
Romulo sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina si salverà, il mercato di gennaio farà la differenza"
13 dicembre 2025 10:13
Romulo: "Non so ancora se mi ritirerò, tra le tante mi piacerebbe concludere in maglia viola"
03 novembre 2023 18:46
Romulo consiglia Arthur: "Ritorno alla Juve? Fossi in lui resterei alla Fiorentina dove è amato e coccolato"
02 novembre 2023 16:45
Romulo: "Fiorentina propone ottimo calcio, tra poco tempo arriveranno trofei a Firenze"
01 novembre 2023 17:10
Romulo: "Sono convinto che fra pochi mesi tutte le big vorranno prendere Italiano in panchina"
19 ottobre 2023 20:56
Romulo non ha dubbi: "Arthur ha più qualità di Amrabat, Firenze lo farà tornare ai suoi livelli"
22 luglio 2023 18:56
Romulo: "Fiorentina una delle squadre più seguite in Brasile, potrei tornare a giocare in Italia a gennaio"
25 novembre 2022 18:35
Romulo: ''Allegri? Lo conosco bene, lui vuole sempre vincere. Non giocherà per il pareggio''
20 aprile 2022 16:02
Romulo: "Italiano nuovo Sarri. Fiorentina sicuramente in Europa. Vlahovic tra i primi 3 al mondo"
21 dicembre 2021 18:59
Romulo: "Spero che Italiano riporti la Fiorentina in Europa. Borja? Sarebbe un ottimo dirigente Viola"
08 luglio 2021 13:17
Ufficiale: Romulo non rinnova con il Brescia per motivi personali. Esperienza conclusa
30 giugno 2020 21:51
Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"
07 aprile 2020 10:37
Romulo: "La Fiorentina ha cambiato troppo, è alla nostra portata. Possiamo vincere contro di loro"
06 settembre 2017 13:52
Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"
05 giugno 2017 22:31
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