Romulo sicuro: “Sono convinto che la Fiorentina si salverà, il mercato di gennaio farà la differenza”

“Quella di domani sarà una partita molto affascinante sotto ogni aspetto. Sinceramente non avrei mai immaginato di vedere la Fiorentina ultima dopo quattordici giornate: parliamo di una società che ha tutto per recitare un ruolo da protagonista in Serie A. Ma il calcio, si sa, non è mai una scienza esatta.

Se l’Hellas dovesse vincere al Franchi, farebbe un passo fondamentale verso la salvezza. Allo stesso tempo mi aspetto una reazione forte della Fiorentina, sia per la società che per i tifosi. I viola daranno tutto per vincere e per il Verona sarà una gara durissima. Ai miei tempi abbiamo sempre disputato grandi partite a Firenze e mi auguro che l’Hellas riesca a ripetersi.

Entrano in gioco tanti fattori: l’ambiente, l’aspetto mentale, la condizione fisica e quello tattico. Mi auguro che la Fiorentina, nel 2026, possa risollevarsi e tornare nelle zone alte della classifica. Firenze è una piazza straordinaria, con tifosi sempre presenti e un centro sportivo moderno che permette di lavorare al meglio.

La stagione del Verona finora è stata piuttosto particolare. All’inizio la squadra ha offerto buone prestazioni, riuscendo anche a fermare la Juventus sul pareggio. In diverse occasioni ha giocato bene, ma senza riuscire a concretizzare, mostrando qualche difficoltà sotto porta. Nell’ultimo turno, però, è arrivata una vittoria importante contro l’Atalanta, una squadra fortissima. Mi auguro che questo successo possa rappresentare una svolta e dare il via a un nuovo campionato già a partire dalla trasferta di Firenze. Il gruppo è carico e spero che la vittoria contro la squadra di Palladino dia fiducia ai gialloblù: se il Verona vince al Franchi, la salvezza è davvero a portata di mano.

Mi aspetto un Verona determinato e mentalmente solido. In questo momento l’Atalanta è nettamente superiore alla Fiorentina e gli scaligeri devono sfruttare il periodo difficile dei viola. Ho giocato due anni a Firenze ed è stato un onore indossare quella maglia: conosco bene la pressione che si respira in quella piazza. Sono comunque convinto che la Fiorentina riuscirà a salvarsi, anche perché la società interverrà con decisione sul mercato di gennaio.”

Così Romulo, doppio ex di Fiorentina e Hellas Verona, ai microfoni di Hellas Live.