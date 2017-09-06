Romulo: "La Fiorentina ha cambiato troppo, è alla nostra portata. Possiamo vincere contro di loro"

Corvino mi ha portato in Italia. Lui si che ne capisce di calcio" così Romolo a Sport Mediaset parla della sua ex squadra e prossima avversaria

Il centrocampista del Verona e ex giocatore viola Romolo ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha cambiato tanto durante l'ultima estate. Forse anche troppo. Ora dobbiamo vincere e non possiamo più rimandare l'appuntamento con i tre punti. Corvino mi ha portato in Italia: non vedo l'ora di ritrovarlo, lui ne capisce di calcio. Amo sia Firenze che Verona, così come i loro tifosi: il gemellaggio tra le due squadre è stupendo. Domenica dobbiamo vincere: questa Fiorentina è alla nostra portata".