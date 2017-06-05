Romulo: "Vitor Hugo? Un grande uomo, ci ho giocato insieme, si tratta di vero top player della difesa"

Romulo si sbilancia sul nuovo acquisto della Fiorentina. Ecco io post su Instagram dell'ex giocatore viola ora al Verona

L'ex giocatore della Fiorentina Romulo, ora al Verona neo promosso in serie A, ha parlato su Instagram del nuovo acquisto viola Vitor Hugo, queste le parole di Romulo: "Vitor Hugo è un ottimo calciatore ma soprattutto un vero uomo, lui ha fatto benissimo nel Palmeiras e farà molto meglio qua in Italia. Abbiamo giocato insieme in Brasile e posso affermare che è un top player"

Ecco il post su Instagram di Romulo: