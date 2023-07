Romulo non ha dubbi: “Arthur ha più qualità di Amrabat, Firenze lo farà tornare ai suoi livelli”

L’ex difensore della Fiorentina, Romulo, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare del nuovo centrocampista Viola, Arthur. Queste le sue dichiarazioni:

“Arthur? Sono davvero contento che sia andato alla Fiorentina perchè ha tantissima qualità ed adesso vuole riprendersi. Firenze è il luogo giusto per farlo tornare ai suoi livelli.

Differenze con Amrabat? Ha più qualità e ve lo assicuro. Amrabat ha più velocità e fisicità. Arthur ha una visione di gioco spettacolare e me lo ricordo quando ha vinto la Libertadores con il Gremio. Farà la stessa cosa alla Fiorentina, il regista e sarà veramente importante per il progetto della Fiorentina.

Fiorentina? L’anno scorso mi è piaciuta tantissimo la Fiorentina e sono un fan di Italiano. Cosa è mancato? Secondo me nulla perchè le finali sono state perse per minimi dettagli soprattutto per la Conference è mancato pochissimo.

Altri brasiliani aiuteranno Arthur? Troverà Dodò e Cabral. Per i brasiliani è difficile arrivare in Italia, in Brasile si pensa solo a divertirsi mentre in Italia c’è disciplina tattica. Sono sicuro farà bene in questa stagione e può diventare importantissimo a livello nazionale.

Cabral? Avevo fatto un’intervista a gennaio in cui Cabral era molto criticato ma ho sempre detto di aspettare e da quell’intervista non smetteva di segnare. Spero rimanga a Firenze perchè io amo quella città.”

ENZO BUCCHIONI SULLE ULTIME DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA