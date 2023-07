Bucchioni: “Fiorentina non molla Dominguez. Da quel che so aspettavano soldi di Igor per Sutalo”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle ultime notizie in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Arthur? Sono convinto che Arthur è la mossa di Italiano per tornare al 433. Amrabat aveva altre caratteristiche e si è dimostrato utile ma la Fiorentina con Torreira era più brillante ed il pallone girava più veloce. Arthur è un giocatore adatto per il 433. Vogliamo dire alla Fiorentina che sono stati bravi? Prendere un giocatore del genere a 4 milioni nel caso facesse una stagione straordinaria e sarei contento se la Fiorentina dovesse pagare quei 4 milioni a fine stagione.

Centrocampo? La Fiorentina non ha mollato Nico Dominguez del Bologna anche se continuano a chiedere 15 milioni. Se conosco un po’ Italiano a centrocampo insieme ad Arthur giocano Mandragora e Bonaventura, gli altri sono situazioni in base alla partita.

Sutalo? Per Sutalo trattativa difficile e a volte chi arriva prima può avere più importanza su tutti gli altri. Un difensore classe 2000 e sapevo che la Fiorentina aspettava solo i soldi di Igor per prendere Sutalo e spero sia così. Ti darebbe garanzie in difesa per i prossimi anni. Murillo invece non lo conosco ed è un sinistro; il difensore lo faranno sicuro e lo faranno forte.

Attaccante? Da quello che so per l’attaccante sarebbe un’operazione che la Fiorentina farebbe solo negli ultimi giorni di mercato. Ancora il valzer degli attaccanti non è iniziato ma tra Cabral e Jovic venderei il secondo. Cabral fisicamente è a posto e lui doveva solo capire il calcio di Italiano: se l’attacco dovesse essere Cabral e Nzola secondo me la Fiorentina fa un passo avanti.”

