Romulo: "Tiferò sempre Fiorentina. Montella ha cambiato la storia viola. Sousa gioca bene anche grazie a lui"

Vi racconto il primo allenamento di Bernardeschi con la prima squadra. Porto Firenze nel cuore, ci tengo moltissimo" così Romulo a Radio Bruno

Romulo, ex giocatore viola e adesso in forza al Verona in serie B ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Credo che domani sarà una bellissima partita. Con Montella mi sono trovato sempre molto bene . Nel primo anno a Firenze con Mihajlovic ho giocato poco, Delio Rossi non mi faceva giocare molto. Montella invece mi ha insegnato tanto e mi ha utilizzato di più. Lui ha cambiato la storia della Fiorentina, subito siamo arrivati quarti in classifica, in Europa League, e proponevamo un calcio bellissimo. In questi due anni Sousa gode anche del riflesso del calcio che facevamo con Montella. Bernardeschi e Chiesa mi piacciono molto, guardo spesso la Fiorentina. Bernardeschi ha fatto il primo allenamento con la prima squadra e io dissi agli altri che era un fenomeno. Adesso lo vedono tutti. Io tiferò la Fiorentina. Mi hanno trattato benissimo a Firenze e ci tengo molto. La viola è ancora nel mio cuore”