Romulo consiglia Arthur: “Ritorno alla Juve? Fossi in lui resterei alla Fiorentina dove è amato e coccolato”

Il doppio ex della sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus, Romulo, ha parlato in un’intervista a TuttoJuve: “È un giocatore fantastico, ha un talento straordinario. Me lo ricordo bene al Gremio, quando era ragazzino, perché aveva vinto la Libertadores quasi da solo. Si è ripreso, è in una buona forma e sicuramente vorrà mettersi in mostra per far vedere il suo valore. Sarà un problema in più per la Juve. Ovunque è in grado di far la differenza, magari un giorno vorrà tornare a Torino per dimostrare che è all’altezza di un top club. Non aveva fatto male, ma non era riuscito a rendere sui suoi livelli abituali. Potrebbe esser la sua rivincita. Bisognerebbe chiedere a lui che ne pensa, ma dipendesse da me resterei a Firenze dove sono amato e coccolato“.