Barone con Giorgia Rossi a Dazn: “Ormai sono diventato come i fiorentini per le battute e le battaglie”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è stato intervistato da Giorgia Rossi per il documentario di Dazn sul Viola Park, partendo da Piazzale Michelangelo e poi arrivando al Viola Park con l’Ape, queste le parole del dirigente viola:

“L’Ape Car Viola è un’idea che nasce nel 2019 quando abbiamo comprato la Fiorentina, c’era questa idea di promuovere la Fiorentina per la città tramite le storiche ape. Prima della partita contro il Lecce girando in Ape ho venduto 2.500 biglietti ai turisti che erano al centro di Firenze, quindi funziona.

Firenze è una delle città più belle del mondo, è una responsabilità rappresentare questa città e questa storia, trasmette tanta emozione. Ormai sono diventato come i fiorentini, sono pronto per le battute e sono pronto per le battaglie cosi come lo è Rocco che vive di passione e di battaglie. Siamo stati bravi nella programmazione del futuro, i fiorentini hanno dovuto progettare un futuro di questo livello, quindi la somiglianza potrebbe essere proprio questa.

Il Viola Park dà un’emozione particolare perchè lo abbiamo visto nascere da zero, è stata un creazione giorno per giorno vista andare avanti, ha tutti i dettagli necessari per una società calcistica”

