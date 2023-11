Italiano: “Il Viola Park ti fa venir voglia di giocare, ogni tanto lo faccio ma la mattina dopo è dura alzarsi”

Dazn ha fatto uno speciale sul Viola Park, all’interno dello speciale ha parlato anche Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Spettacolare un centro sportivo cosi. Arriviamo la mattina alle 8 tutti, si inizia a lavorare con gioia, è un piacere. Vai a 100 metri di distanza c’è il settore giovanile che si allena, ci sono le partite ufficiale che puoi seguire, siamo dentro ad una città, un mondo viola che davvero che alimenta passione e amore, può fare la differenza in futuro. Ti viene voglia di rimetterti le scarpe e tornare a giocare a pallone, aver smesso dopo che hai giocato a calcio fin da bambino è sempre un richiamo, soprattutto in una struttura come questa. Ogni tanto lo faccio, mi butto dentro in un torello ma ormai il fisico mi ha abbandonato, anche qualche esercitazione a fare il jolly ma il problema è il giorno dopo quando mi sveglio”

