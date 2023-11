Calvarese: “Avrei fischiato in diretta il rigore su Ikonè per la Fiorentina. Il Var non lo avrebbe tolto”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di serie A, ha parlato a 30esimo minuto, trasmissione condotta da Simon Pagnini in onda su Italia 7, questo il suo commento sul discusso calcio di rigore non assegnato a Ikonè in occasione di Lazio-Fiorentina alla fine del primo tempo sul punteggio di 0-0, queste le parole di Calvarese:

“Lazio-Fiorentina è stata una partita difficile, si tratta di un arbitro che si gioca il posto da internazionale, Marcenaro ha bisogno di fare esperienza con queste partite, penso che abbia fatto bene. Sull’episodio del rigore per il fallo su Ikonè per la Fiorentina, è un episodio davvero al limite, sembra che Ikonè prenda il tempo al difensore, in presa diretta avrei dato rigore, era un metro davanti. Se lo rivedo al monitor ci sta non fischiare perchè il contatto è più alto, loro si cercano, la palla va verso il fondo. Non penso che l’arbitro abbia sbagliato ma non è un episodio da Var, se l’arbitro lo avesse fischiato il Var non sarebbe intervenuto. C’è l’intensità che conta e quindi decide l’arbitro, episodio al limite”

