Erano rimasti gli unici a continuare a sperare, ma adesso anche la juve si arrende al verdetto Calciopoli

Continuavano, imperterriti attraverso i loro legali, a presentare ricorso dinanzi alle magistrature competenti per riottenere il non assegnato scudetto 2004/2005 e quello della stagione successiva che vide trionfare l’Inter di Roberto Mancini.

Ora, dopo la decorrenza dei termini per presentare nuova istanza, anche la Juventus si arrende e chiude definitivamente la brutta vicenda calciopoli. Si legge:

“In data 7 novembre 2011 Juventus ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio domandando la condanna della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, e dal mancato esercizio di quella obbligatoria, in relazione ai provvedimenti amministrativi adottati dalla FIGC relativi all’assegnazione del titolo “Campione d’Italia” alla F.C. Internazionale Milano S.p.A. per il campionato di calcio 2005/2006 (tra i provvedimenti, veniva impugnata la decisione del 18.07.2011 del Consiglio Federale della FIGC avente ad oggetto il rigetto dell’esposto presentato da Juventus di revoca in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario della FIGC con cui veniva assegnato il titolo “Campione d’Italia” 2005/2006 alla F.C. Internazionale Milano S.p.A.)”

LE PAROLE DI RANIERI