Ranieri: “Non meritavamo di perdere le due finali. Al Viola Park c’è anche il bagno turco e il dentista”

Manuel Pasqual è stato al Viola Park come inviato di Dazn, l’ex capitano della Fiorentina ha intervistato Luca Ranieri, queste le parole del difensore viola:

“Tutto magnifico, una cosa spettacolare, non ho mai visto una cosa del genere. Siamo felici di farne parte noi giocatori della Fiorentina, un orgoglio essere qui. Una cosa che mi ha stupito più di tutte? Parto dalla piscina, una cosa immensa, poi abbiamo sauna, bagno turco, il dentista e anche uno studio per il parrucchiere. Quando ero ragazzino mi ricordo che uscivo da scuola e andavo alle Caldine, prendevo il pulmino, finivo e c’era un freddo clamoroso, a volte aspettavi anche 1 ora prima che arrivasse per prenderti.

Adesso i ragazzi hanno tutto qua. Noi della prima squadra abbiamo tutto per far bene, possiamo allenare, possiamo recuperare, abbiamo veramente tutto. Anche per i ragazzi delle giovanili è una cosa in più che ti fa migliorare e poi stare a contatto con noi aiuta tanto i ragazzi, possono capire e vederci. Io da ragazzino speravo tanto di guardare anche te che eri in prima squadra, mi piaceva tantissimo, migliori tanto.

Lo scorso anno siamo arrivati in 2 finali e non è facile, sono partite a sè, ci è andata male, abbiamo perso immeritatamente sia contro l’Inter che contro il West Ham secondo il mio punto di vista. Quest’anno dobbiamo migliorarci, non è facile perchè vuol dire vincerle e anche in campionato possiamo far meglio dell’anno scorso”

