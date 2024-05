Amrabat torna titolare e lo United perde. Marianella: “Si sarà reso conto di non essere all’altezza”

La stagione dell’ex Fiorentina, Sofyan Amrabat, al Manchester United è stata a dir poco deludente. Ben 87 minuti giocati quest’oggi dal centrocampista marocchino nella sconfitta dei Red Devils contro l’Arsenal (0-1) dove lo stesso Amrabat era tornato titolare per la prima volta da metà dicembre. Il noto giornalista e commentatore di Sky Sport, Massimo Marianella, si è soffermato nel corso della telecronaca sul momento di Amrabat in Inghilterra. Queste le sue parole:

”Non è stata una stagione facile per Amrabat. Probabilmente quest’anno si sarà reso conto di non essere un calciatore di un livello tale da poter giocare in un club così importante. Nel nostro campionato con il giusto approccio e con la giusta mentalità può essere un giocatore importante, ma non in un club come lo United e non in un campionato come la Premier League”.

