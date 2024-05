Belotti non ci sarà con il Monza per lombalgia. Ikonè non convocato per una botta all’anca

Arrivano i primi aggiornamenti in merito alle assenze dei due attaccanti della Fiorentina per la sfida di domani contro il Monza. Belotti non sarà a disposizione a causa di una lombalgia e per questo motivo verrà tenuto a riposo dopo lo sforzo fisico delle ultime settimane. Ikonè, invece, non è stato convocato perchè ha subito una botta all’anca destra e deve ancora smaltire la contusione.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH CONTRO IL MONZA