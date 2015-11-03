Notizie Fiorentina Monza Fiorentina

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Ancora un ko per la Fiorentina contro il Monza, fanalino di coda! Beltran la riapre ma non basta

13 gennaio 2025 22:42

Caressa: "La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito"

02 settembre 2024 19:32

Palladino: "Preso gol alla prima azione. Sono arrivati 5 giocatori l'ultimo giorno, ci vuole tempo"

01 settembre 2024 21:33

Kean: "Dobbiamo lavorare ancora di più. Mi serviva fiducia ed ora tocca a me dimostrare"

01 settembre 2024 21:19

Gosens: "Il gioco di Palladino simile a quello di Gasperini ed Inzaghi. Siamo un gruppo forte"

01 settembre 2024 21:05

Gosens al 96' acciuffa il 2-2 per la Fiorentina. Ancora in gol Kean ma la vittoria è ancora lontana

01 settembre 2024 20:34

Fiorentina-Monza, Palladino e Colpani sfidano un Monza da 0 gol segnati. Le differenze statistiche

01 settembre 2024 17:12

Monza, Nesta dovrà gestire un'assenza pesante contro la Fiorentina: out Dany Mota per infortunio

01 settembre 2024 16:27

Corriere dello Sport: "Contro il Monza Terracciano tra i pali, Kayode fa riposare Dodo. Kean, Colpani, Kouame in attacco"

31 agosto 2024 13:05

Nesta: "La Fiorentina ha giocatori di livello ma hanno problemi. Devono trovare la quadra"

30 agosto 2024 18:03

Pradè: "Arthur ci darà tanto. Ora partita importantissima col Napoli, dobbiamo prepararla bene"

14 maggio 2024 00:12

Arthur: "Mezzo gol è del mister. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, mi trovo bene qui"

13 maggio 2024 23:46

Italiano: "Finalmente ha segnato Arthur. Ora dobbiamo arrivare ad Atene con prestazioni di livello"

13 maggio 2024 23:33

Belotti non ci sarà con il Monza per lombalgia. Ikonè non convocato per una botta all'anca

12 maggio 2024 18:56

Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa

12 maggio 2024 18:29

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