Notizie Fiorentina Monza Fiorentina

Ancora un ko per la Fiorentina contro il Monza, fanalino di coda! Beltran la riapre ma non basta
13 gennaio 2025 22:42
Caressa: "La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito"
02 settembre 2024 19:32
Palladino: "Preso gol alla prima azione. Sono arrivati 5 giocatori l'ultimo giorno, ci vuole tempo"
01 settembre 2024 21:33
Kean: "Dobbiamo lavorare ancora di più. Mi serviva fiducia ed ora tocca a me dimostrare"
01 settembre 2024 21:19
Gosens: "Il gioco di Palladino simile a quello di Gasperini ed Inzaghi. Siamo un gruppo forte"
01 settembre 2024 21:05
Gosens al 96' acciuffa il 2-2 per la Fiorentina. Ancora in gol Kean ma la vittoria è ancora lontana
01 settembre 2024 20:34
Fiorentina-Monza, Palladino e Colpani sfidano un Monza da 0 gol segnati. Le differenze statistiche
01 settembre 2024 17:12
Monza, Nesta dovrà gestire un'assenza pesante contro la Fiorentina: out Dany Mota per infortunio
01 settembre 2024 16:27
Corriere dello Sport: "Contro il Monza Terracciano tra i pali, Kayode fa riposare Dodo. Kean, Colpani, Kouame in attacco"
31 agosto 2024 13:05
Nesta: "La Fiorentina ha giocatori di livello ma hanno problemi. Devono trovare la quadra"
30 agosto 2024 18:03
Pradè: "Arthur ci darà tanto. Ora partita importantissima col Napoli, dobbiamo prepararla bene"
14 maggio 2024 00:12
Arthur: "Mezzo gol è del mister. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, mi trovo bene qui"
13 maggio 2024 23:46
Italiano: "Finalmente ha segnato Arthur. Ora dobbiamo arrivare ad Atene con prestazioni di livello"
13 maggio 2024 23:33
Belotti non ci sarà con il Monza per lombalgia. Ikonè non convocato per una botta all'anca
12 maggio 2024 18:56
Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa
12 maggio 2024 18:29
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