Nesta: "La Fiorentina ha giocatori di livello ma hanno problemi. Devono trovare la quadra"

Ogni squadra è in costruzione, ogni squadra ora non è al top, né noi, né la Fiorentina. Ognuno ha i propri problemi, abbiamo visto il Milan, la Roma ha perso con l'Empoli

Nel corso della conferenza stampa di avvicinamento al match di domenica contro la Fiorentina, il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, si è soffermato proprio sulla squadra di mister Palladino. Queste le sue dichiarazioni:

Fiorentina-Monza sarà anche Palladino contro Nesta, è d'accordo? Può essere un vantaggio il fatto che i viola abbiano giocato ieri fino ai calci di rigore?

"La sfida tra me e Palladino è chiaro che c'è perché è stato qui ed è stato un allenatore importante per questo club. Bisogna ancora trovare la quadra, bisogna trovare ancora quello che vorremmo vedere. Ieri sicuramente la Fiorentina ha speso qualcosa, ma ha una rosa che gli permette di girare e mantenere alto il livello. Ogni partita è a sé, ogni gara ha i suoi problemi, la sua storia... Dobbiamo essere pronti e non pensare a ciò che ha fatto la Fiorentina. Veniamo da un pari e una sconfitta in casa, serve fare punti e qualcosa in più".

Che cosa teme di più della Fiorentina?

"È una squadra forte, ha fatto un mercato importantissimo, ha preso tanti giocatori di livello, anche costosi. Hanno ambizioni importanti, davanti hanno una fisicità grande. Hanno problemi anche loro, devono trovare la quadra, hanno cambiato l'allenatore, che gioca in modo diverso, e i calciatori si devono adattare come quelli delle altre squadre, del Milan, della Roma, eccetera". Lo riporta TMW.

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