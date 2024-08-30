Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione

Martin Baturina è il più grande talento del calcio croato e la Fiorentina sta cercando di acquistarlo a titolo definitivo

La Fiorentina è scatenata sul mercato, dopo aver definito gli arrivi di Cataldi, Bove e Gosens, adesso si muove per Baturina. Grande talento croato classe 2003 di proprietà della Dinamo Zagabria. La trattativa con il club viola va avanti da alcuni giorni, la Fiorentina mette sul piatto 15 milioni mentre la richiesta del club croato è superiore ai 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. In queste ore i dirigenti viola stanno cercando di limare la distanza inserendo bonus e percentuali di futura rivendita. Il calciatore ha aperto definitivamente all'opzione del trasferimento a Firenze, per lui sarebbe un salto di qualità e di carriera, adesso spetta solo alle due società trovare l'accordo. Sono le ultime ore di mercato e sono quelle decisive per un acquisto che sarebbe un grande colpo per la Fiorentina.

INFANTINO LASCIA LA FIORENTINA E VA A GIOCARE IN SERIE B

https://www.labaroviola.com/pedulla-fatta-per-gosens-alla-fiorentina-operazione-in-prestito-con-obbligo-di-riscatto-a-75-milioni/266329/