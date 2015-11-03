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Notizie Baturina Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina provò a prendere due volte Baturina. L’ultima all’inizio del mercato invernale”

14 febbraio 2026 09:36

TMW: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Baturina a inizio gennaio, il Como non ha voluto cederlo"

03 febbraio 2026 10:15

Baturina conferma: "L'estate scorsa la Dinamo ha rifiutato un'offerta della Fiorentina"

01 agosto 2025 11:35

Il Como acquista Baturina per 25 milioni. La scorsa estate la Fiorentina lo mollò per la richiesta alta

11 giugno 2025 11:27

Ricordate Martin Baturina? Il Como lo sta prendendo dalla Dinamo Zagabria per venti milioni

07 giugno 2025 15:12

Ricordate Baturina? La Fiorentina lo voleva ad agosto, adesso può andare al Borussia Dortmund

19 dicembre 2024 13:14

Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show

15 ottobre 2024 23:42

Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"

03 ottobre 2024 00:01

TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda

30 agosto 2024 21:58

Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione

30 agosto 2024 17:17

Di Marzio: "La Fiorentina può chiudere per Bove. Per Baturina si cercherà l'intesa fino all'ultimo"

30 agosto 2024 14:20

Di Marzio: "La Fiorentina ci riproverà per Baturina e Gosens, in mediana uno tra Bove e Folorunsho"

30 agosto 2024 00:28

Di Marzio: "Nella notte contatti tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per capire se Baturina verrà liberato"

29 agosto 2024 00:07

TMW, La Dinamo chiede 25 milioni per Baturina. Il preliminare di Champions frena la trattativa

28 agosto 2024 19:07

Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"

28 agosto 2024 18:40

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