Notizie Baturina Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina provò a prendere due volte Baturina. L’ultima all’inizio del mercato invernale”
14 febbraio 2026 09:36
TMW: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Baturina a inizio gennaio, il Como non ha voluto cederlo"
03 febbraio 2026 10:15
Baturina conferma: "L'estate scorsa la Dinamo ha rifiutato un'offerta della Fiorentina"
01 agosto 2025 11:35
Il Como acquista Baturina per 25 milioni. La scorsa estate la Fiorentina lo mollò per la richiesta alta
11 giugno 2025 11:27
Ricordate Martin Baturina? Il Como lo sta prendendo dalla Dinamo Zagabria per venti milioni
07 giugno 2025 15:12
Ricordate Baturina? La Fiorentina lo voleva ad agosto, adesso può andare al Borussia Dortmund
19 dicembre 2024 13:14
Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show
15 ottobre 2024 23:42
Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"
03 ottobre 2024 00:01
TMW, per Baturina la Dinamo Zagabria non apre alla cessione per meno di 20 milioni. Vargas pista fredda
30 agosto 2024 21:58
Baturina ha accettato la Fiorentina, la Dinamo Zagabria chiede più di 20 milioni per la cessione
30 agosto 2024 17:17
Di Marzio: "La Fiorentina può chiudere per Bove. Per Baturina si cercherà l'intesa fino all'ultimo"
30 agosto 2024 14:20
Di Marzio: "La Fiorentina ci riproverà per Baturina e Gosens, in mediana uno tra Bove e Folorunsho"
30 agosto 2024 00:28
Di Marzio: "Nella notte contatti tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per capire se Baturina verrà liberato"
29 agosto 2024 00:07
TMW, La Dinamo chiede 25 milioni per Baturina. Il preliminare di Champions frena la trattativa
28 agosto 2024 19:07
Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"
28 agosto 2024 18:40
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