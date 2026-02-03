TMW: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Baturina a inizio gennaio, il Como non ha voluto cederlo"

Non solo il Leeds si è mosso per Martin Baturina all’inizio di gennaio. Nonostante la chiusura del calciomercato invernale, avvenuta alle ore 20 di ieri, è emerso un retroscena significativo sul futur...

Non solo il Leeds si è mosso per Martin Baturina all’inizio di gennaio. Nonostante la chiusura del calciomercato invernale, avvenuta alle ore 20 di ieri, è emerso un retroscena significativo sul futuro del trequartista del Como. Prima dell’esplosione definitiva del talento croato classe 2003, anche un club di Serie A aveva provato ad affondare il colpo. Il gol capolavoro a giro allo scadere contro il Bologna, datato 10 gennaio, ha segnato l’inizio del suo momento d’oro, impreziosito da 3 reti e 3 assist in appena quattro partite. Tuttavia, già in precedenza il Como aveva ricevuto un’offerta concreta da parte della Fiorentina.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l’ex Dinamo Zagabria era finito con decisione nel mirino della Fiorentina, che aveva già provato a portarlo a Firenze durante la scorsa estate. L’interesse viola si è riacceso nel momento più complicato della stagione di Baturina, quando il suo impiego era tutt’altro che continuo: un solo gol in campionato, realizzato contro il Torino partendo dalla panchina, appena due presenze da titolare in 19 giornate di Serie A e la necessità, evidente, di trovare spazio e continuità.

Proprio in quella fase la dirigenza gigliata ha tentato di approfittare della situazione, provando a convincere il Como con una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento della salvezza della squadra di Vanoli. Una formula che però non ha convinto il club biancoblù, deciso a non privarsi di quello che viene considerato il possibile erede di Nico Paz, il cui futuro resta ancora incerto. Baturina è così rimasto sulle rive del Lago, dove si è preso rapidamente la scena: prestazioni in crescendo, leadership tecnica e un impatto decisivo nella corsa europea del Como.