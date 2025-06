Ricordate Martin Baturina? Il Como lo sta prendendo dalla Dinamo Zagabria per venti milioni

Il Como sta trattando con la Dinamo Zagabria per il fantasista Martin Baturina, che l’anno scorso era stato un obbiettivo della Fiorentina. Fabrizio Romano dice che la società comasca e i croati stanno trattando sulla base di 20 milioni. L’estate scorsa la Fiorentina fu vicina all’acquisto del classe 2003 croato, ma le trattative non andarono in porto per le troppo alte richieste della squadra di Zagabria. Baturina quest’anno ha giocato la Champions League, dove ha collezionato 2 gol e 2 assist in dieci partite tra qualificazioni e competizione. Nonostante la giovane età, Baturina conta numeri importanti, e rappresenta un punto fermo della nazionale croata.