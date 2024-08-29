Di Marzio: "La Fiorentina ci riproverà per Baturina e Gosens, in mediana uno tra Bove e Folorunsho"

La Fiorentina, reduce dalla qualificazione in Conference League, continua a lavorare sul calciomercato per regalare a Raffaele Palladino una squadra completa. La società viola è alla ricerca di un cen...

La Fiorentina, reduce dalla qualificazione in Conference League, continua a lavorare sul calciomercato per regalare a Raffaele Palladino una squadra completa. La società viola è alla ricerca di un centrocampista, e il primo nome è quello di Baturina della Dinamo Zagabria.

La Fiorentina ha già presentato una prima offerta, da 12 milioni più 3 di bonus alla Dinamo Zagabria per Martin Baturina, rifiutata però dai croati. La società viola, però, è pronta a rilanciare a 15 milioni più bonus per convincere il club a vendere il centrocampista. Nelle scorse ore la Dinamo Zagabria ha dato l'apertura alla trattativa. Da parte del giocatore c'è l'ok. Gli altri nomi, intanto, che restano ancora in piedi sono quelli di Edoardo Bove, che dirà addio alla Roma e ha già svuotato il proprio armadietto a Trigoria, e Folorunsho del Napoli. Intanto, nelle prossime ore è atteso un ultimo tentativo per Robin Gosens: da capire se l’offensiva andrà a buon fine questa volta. Lo scrive Gianluca Di Marzio

LA FIORENTINA PASSA AI RIGORI

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