De Gea super, la Fiorentina vince ai rigori e passa il turno! Viola che finisce in 9 uomini

Che sofferenza per la Fiorentina! È De Gea l'MVP

Il primo pallone viene battuto dalla Fiorentina. Al 2’ la Puskas si fa vedere dalle parti di De Gea. Al 7’ pasticcia Pongracic che perde il pallone e trascina a terra Levi, ammonizione e punizione dal limite dell’area. Al 9’ ottimo riflesso di De Gea su Nissila, in due tempi il portiere spagnolo chiude. Al 12’ intervento provvidenziale di Ranieri su Soisalo. Al 13’ ottima ripartenza della Fiorentina ma Dodò crossa troppo sul portiere avversario. Al 17’ la Puskas costruisce un’azione pericolosa, sul pallone però il numero 10 non riesce ad arrivare. Al 19’ Kean mette in mezzo me Ikoné e Sottil non capiscono in tempo il movimento e dunque non riescono a colpire il pallone. Al 25’ Martinez Quarta tira dalla distanza, palla in curva. Al 32’ Sottil scappa sulla sinistra poi mette dentro per Kean che viene anticipato da Stronati che spedisce il pallone in corner. Al 40’ miracolo di De Gea, la difesa viola si apre in due. Al 44’ ammonito Kean per proteste.

Al 49’ occasione per la Puskas con il colpo di testa di Golla che si stampa sul palo esterno. Al 50’ la Fiorentina rischia, la Puskas Akademia ad un passo dal vantaggio, De Gea salva con l’ausilio dei legni e di Ranieri. Al 53’ triplo cambio, fuori Sottil, Ikoné e Pongracic, dentro Comuzzo, Colpani e Kouame. Al 55’ Quarta recupera palla per Kean che si tira e allarga su Kouame, tiro debole. Al 59’ azione personale di Kean che porta in vantaggio la Fiorentina, 1-0. Al 75’ ammonizione per Comuzzo. Al 77’ buona azione dei viola, Dodò colpisce male il pallone ma è in posizione di fuorigioco. Al 79’ ammonito Ranieri dopo i battibecchi con Colley. All’83’ fuori Dodò, dentro Kayode.

Al 97’ doppia ammonizione per Comuzzo, espulsione e Fiorentina in nove uomini. Al 99’ De Gea para sulla punizione di Favorov. Al 100’ sul tiro di Nagy, chiude ancora De Gea in angolo. Al 101’ Colley davanti al portiere sbaglia la torsione. Al 105’ Biraghi ci prova da punizione, palla alta sopra la traversa. Al 107’ Kouame stacca, Colpani al volo, tiro debole. Al 110’ colpo di testa di Komaromi, palla fuori dallo specchio della porta.

Il primo cambio è Mandragora che entra al posto di Kean. Al 97’ doppia ammonizione per Comuzzo, espulsione e Fiorentina in nove uomini. Al 99’ De Gea para sulla punizione di Favorov. Al 100’ sul tiro di Nagy, chiude ancora De Gea in angolo. Al 101’ Colley davanti al portiere sbaglia la torsione. Al 105’ Biraghi ci prova da punizione, palla alta sopra la traversa. Al 107’ Kouame stacca, Colpani al volo, tiro debole. Al 110’ colpo di testa di Komaromi, palla fuori dallo specchio della porta.

Una Fiorentina in nove arriva ai calci di rigori, si gioca lì il passaggio del turno. Batte per prima la Puskas Akademia, Komaromi batte De Gea. Poi va Mandragora che batte Pecsi. Dagli undici metri Favorov fa 2-1 con un tiro preciso. Poi va Kouamé che spiazza il portiere avversario e fa 2-2. Poi è il turno di Golla che spiazza De Gea. Colpani batte Pecsi spiazzandolo, 3-3. Szolnoki sbaglia, super De Gea para il penalty. Richardson non sbaglia 4-3 Fiorentina. Dal dischetto Nagy spiazza De Gea e fa 4-4. Biraghi segna il gol decisivo, Fiorentina che vola al turno successivo.