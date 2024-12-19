Ricordate Baturina? La Fiorentina lo voleva ad agosto, adesso può andare al Borussia Dortmund

Il centrocampista croato Baturina era un obiettivo concreto della Fiorentina ad agosto. Adesso potrebbe approdare al Borussia Dortmund

Lo scorso agosto la Fiorentina aveva cercato di portare a Firenze Martin Baturina, centrocampista della Dinamo Zagabria classe 2003. Il croato, che ha un valore di mercato di 20 milioni (dato Transfermarkt), era un’idea concreta della Fiorentina, che ha provato a strapparlo alla concorrenza gli ultimi giorni dell'ultima finestra di mercato. Adesso, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Martin Baturina ha mercato in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che ci ha messo gli occhi e ci sta già pensando seriamente. Quest'idea può diventare concreta nel corso delle prossime settimane, quando il mercato invernale entrerà finalmente nel vivo Baturina.

Un’operazione per il presente ed il futuro. La Germania chiama, il Borussia Dortmund ci prova per Martin Baturina…

SZYMANSKI VERSO LA FIORENTINA

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