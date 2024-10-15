Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show

Il trequartista croato vicinissimo alla Fiorentina in estate è stato autore in Polonia di un'ottima gara corredata da un gol ed un assist

La sfida di UEFA Nations League tra Polonia e Croazia si è chiusa con un rocambolesco pareggio per 3-3. Vantaggio polacco, poi rimonta degli ospiti in pochissimo tempo con anche l'allungo, ma i padroni di casa pareggiano tra la fine del primo tempo e la ripresa.

Grande protagonista ancora una volta dopo le ottime prestazioni in Champions League il centrocampista offensivo croato Martin Baturina nell'ultimo mercato vicino a vestire la maglia della Fiorentina, . Assieme al compagno di squadra della Dinamo Zagabria, Petar Sucic, crea tante occasioni entrando due volte nel tabellino: prima un assist su un delizioso uno-due, poi la rete arrivata su errore della Polonia.

Il momentaneo 2-3 ad accorciare viene realizzato dall'esterno della Roma Nicola Zalewski, altro nome accostato ai viola sulla base di un possibile scambio con Fabiano Parisi.

Agresti: “Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso”

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