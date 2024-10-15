Agresti: "Per Milenkovic nessun rimpianto, poteva diventare un giocatore importante, non è mai esploso"

Nonostante le buone prestazioni in Premier per Stefano Agresti Milenkovic non è un giocatore da rimpiangere. Via libera a Comuzzo e Ranieri

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva parlando anche di Fiorentina e della sua tenuta difensiva.

“Ranieri e Comuzzo sono due ragazzi entrambi cresciuti nel vivaio viola e che adesso stanno formando la coppia difensiva centrale della squadra. Sono convinto che soprattutto al secondo vada dato il tempo necessario per crescere, anche se sta dimostrando di poterci star bene”.

“Negli ultimi anni la Fiorentina ha faticato molto a trovare difensori affidabili . Pensavo che Milenkovic potesse diventare un giocatore importante a livello internazionale, ma alla fine non è mai esploso. E’ stato ceduto in estate ma credo che non ci siano onestamente i presupposti per avere dei rimpianti. Lo stesso Quarta a volte sembra essere più importante quando si proietta in avanti piuttosto di quando difende. Non mi sembra comunque che il problema principale sia la difesa”.

"La dirigenza sta provando anche ad investire sul mercato. Non è che ci sia una grande scelta in difesa, ma credo che la Fiorentina quest’anno abbia costruito un reparto che offre garanzie. A Gennaio arriva anche Valentini”.

Non solo Juventus, per la Fiorentina negli ultimi 7 anni utili record dalle plusvalenze

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