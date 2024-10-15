Non solo Juventus, per la Fiorentina negli ultimi 7 anni utili record dalle plusvalenze

Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica dei migliori risultati economico-finanziari degli ultimi anni in Serie A. Fiorentina al top

Calcio e Finanza ha stilato una classifica riguardo le dieci migliori plusvalenze nei bilanci in Serie A, con utili record. In questa speciale graduatoria, la Fiorentina rientra ben due volte: al secondo posto con 114 milioni di euro di plusvalenze ottenuti nella stagione 2021/2022 e al quarto posto con 88,8 milioni di euro di plusvalenze nel 2017.

Al primo posto di questa speciale classifica c'è la Juventus con ben 139,4 milioni di utili nella stagione 2016/2017.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Comuzzo uno dei migliori U19 in Europa per passaggi riusciti nella trequarti avversaria

https://www.labaroviola.com/comuzzo-uno-dei-migliori-u19-in-europa-per-passaggi-riusciti-nella-trequarti-avversaria/272639/