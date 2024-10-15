Comuzzo uno dei migliori U19 in Europa per passaggi riusciti nella trequarti avversaria

Il noto portale DataMb ha postato una statistica sui migliori U19 in Europa per passaggi tentati nella trequarti avversari, all'11° posto si trova il difensore viola Pietro Comuzzo. Comuzzo è in ottim...

Il noto portale DataMb ha postato una statistica sui migliori U19 in Europa per passaggi tentati nella trequarti avversari, all'11° posto si trova il difensore viola Pietro Comuzzo. Comuzzo è in ottima compagnia considerando che nelle prime posizioni ci sono Cubarsi e Lamine Yamal due dei giovani più promettenti in assoluto e soprattutto è il primo Italiano in questa classifica ed il primo in Serie A in una delle caratteristiche sta diventando fondamentale per i difensori nel calcio moderno e per le richieste degli allenatori. Questa la classifica di DataMb

LOTITO SU CASTROVILLI

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