Lotito su Castrovilli: "È giusto che anche a lui vengano date delle chance, ha tecnica"

Lotito ha parlato così di Castrovilli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è così intervenuto all'esterno della LUISS parlando della sua squadra: "Mercato di gennaio? Ma con Folorunsho che ci devi fare? Che vuoi fare la collezione delle figurine? Bisogna fare le cose che servono. Per me al momento non serve un centrocampista alla Lazio. Fermo restando che stiano tutti bene. Dimenticate che abbiamo un centrocampista che non è stato ancora messo in campo (Castrovilli, ndr). È giusto che anche a lui vengano date delle chance. È un buon giocatore, ha tecnica".

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