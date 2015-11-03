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Notizie Zalewski Fiorentina

Moretto: "L'Atalanta molla Gosens e vira con decisione su Zalewski dell'Inter"

17 agosto 2025 10:10

Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"

01 febbraio 2025 13:47

Calciomercato.it: "Zalewski ha attratto l'interesse di Inter e Fiorentina in prestito fino a giugno"

30 gennaio 2025 14:17

Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma

29 gennaio 2025 17:30

Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”

15 gennaio 2025 10:05

TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"

14 gennaio 2025 12:20

Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”

13 gennaio 2025 09:29

Pizarro: “Fiorentina favorita sulla Roma. Tenetevi stretto Commisso. Zalewski? A Firenze può tornare ad alti livelli”

26 ottobre 2024 09:22

Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show

15 ottobre 2024 23:42

Da Roma insistono: "Scambio Zalewski-Parisi? Si può. Fiorentina e Roma si incontreranno per discuterne"

14 ottobre 2024 14:30

TMW: "Zalewski è rimasto alla Roma ma per l'estate ci pensa la Fiorentina per un colpo a zero"

16 settembre 2024 12:12

Gazzetta non ha dubbi: “L’ombra della Fiorentina sulla permanenza a Roma di Zalewski”

21 febbraio 2024 09:21

Repubblica afferma: "La Fiorentina piomba su Zalewski, pallino di Pradé, richiesti tra i 15 ed i 18 milioni"

20 febbraio 2024 11:38

El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?

12 febbraio 2024 22:31

Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce

10 dicembre 2023 23:56

Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"

15 ottobre 2023 18:21

Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione

14 ottobre 2023 13:59

Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"

13 ottobre 2023 18:21

L'annuncio di Corona: "Il quarto giocatore coinvolto nel calcio scommesse è Zalewski della Roma"

13 ottobre 2023 15:02

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