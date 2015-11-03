Notizie Zalewski Fiorentina

Moretto: "L'Atalanta molla Gosens e vira con decisione su Zalewski dell'Inter"
17 agosto 2025 10:10
Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"
01 febbraio 2025 13:47
Calciomercato.it: "Zalewski ha attratto l'interesse di Inter e Fiorentina in prestito fino a giugno"
30 gennaio 2025 14:17
Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma
29 gennaio 2025 17:30
Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”
15 gennaio 2025 10:05
TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"
14 gennaio 2025 12:20
Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”
13 gennaio 2025 09:29
Pizarro: “Fiorentina favorita sulla Roma. Tenetevi stretto Commisso. Zalewski? A Firenze può tornare ad alti livelli”
26 ottobre 2024 09:22
Polonia-Croazia pari pirotecnico. Segna Zalewski ma è soprattutto un altro Baturina show
15 ottobre 2024 23:42
Da Roma insistono: "Scambio Zalewski-Parisi? Si può. Fiorentina e Roma si incontreranno per discuterne"
14 ottobre 2024 14:30
TMW: "Zalewski è rimasto alla Roma ma per l'estate ci pensa la Fiorentina per un colpo a zero"
16 settembre 2024 12:12
Gazzetta non ha dubbi: “L’ombra della Fiorentina sulla permanenza a Roma di Zalewski”
21 febbraio 2024 09:21
Repubblica afferma: "La Fiorentina piomba su Zalewski, pallino di Pradé, richiesti tra i 15 ed i 18 milioni"
20 febbraio 2024 11:38
El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?
12 febbraio 2024 22:31
Brutta figura di Marelli, dice che il secondo giallo di Zalewski non c'era e lo studio di DAZN lo smentisce
10 dicembre 2023 23:56
Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"
15 ottobre 2023 18:21
Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione
14 ottobre 2023 13:59
Amoruso duro sul caso scommesse: "Sono deficienti. Non provo compassione, gli devono dare 5 anni"
13 ottobre 2023 18:21
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