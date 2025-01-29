Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma

Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora tutto da scrivere. L'ormai ex capitano della Fiorentina ha attirato l'attenzione di tanti club, ma nessuno di questi ha affondato il colpo. Tra questi club c'è...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2025 17:30

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