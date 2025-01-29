Dalla Francia: Biraghi si allontana dall'Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a Zalewski della Roma
Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora tutto da scrivere. L'ormai ex capitano della Fiorentina ha attirato l'attenzione di tanti club, ma nessuno di questi ha affondato il colpo. Tra questi club c'è...
Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora tutto da scrivere. L'ormai ex capitano della Fiorentina ha attirato l'attenzione di tanti club, ma nessuno di questi ha affondato il colpo. Tra questi club c'è l'Inter che però si avvicina di più a Nicola Zalewski, prima scelta per i nerazzurri. Nella giornata di oggi è naufragato il trasferimento del laterale polacco dalla Roma all'Olympique Marsiglia nonostante - si legge su RMC Sport - un accordo di massima già raggiunto tra le due società. Il giocatore dunque ora si avvicina al club nerazzurro, quasi certamente a titolo temporaneo. Una formula che presuppone però il rinnovo del contratto visto che il calciatore classe 2002 è in scadenza con la società capitolina.
PEDULLÀ: “COMUZZO? SERVONO 40 MILIONI PER CONVINCERE LA FIORENTINA. ZANIOLO HA APERTO, INTER SU BIRAGHI”
https://www.labaroviola.com/pedulla-comuzzo-servono-40-milioni-per-convincere-la-fiorentina-zaniolo-ha-aperto-inter-su-biraghi/286670/