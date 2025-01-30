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Calciomercato.it: "Zalewski ha attratto l'interesse di Inter e Fiorentina in prestito fino a giugno"

Il terzino 2002 polacco della Roma potrebbe cambiare squadra in questa sessione di mercato in prestito fino a giugno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 14:17
Calciomercato.it: "Zalewski ha attratto l'interesse di Inter e Fiorentina in prestito fino a giugno" -
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Il terzino polacco della Roma Nicola Zalewski è in uscita e anche la Fiorentina ha preso informazioni riguardo al giocatore. Infatti, come riportato da Calciomercato.it, il giocatore ha attratto l'interesse dei viola e dell'Inter che lo vorrebbe in prestito fino a giugno come soluzione low cost per completare il reparto degli esterni. Fiorentina ed Inter devono vedere la formula per il giocatore che, se partisse, prima dovrebbe rinnovare il contratto con la Roma in scadenza a giugno quindi tra 5 mesi.

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