La Fiorentina piomba su Zalewski per l’estate, è un pallino di Pradé

Oggi Repubblica riporta dell’interessamento della Fiorentina per il laterale della Roma Nicola Zalewski per giugno con le due società che ne hanno parlato già a gennaio grazie alla trattativa che ha portato Belotti a Firenze. Il ragazzo è considerato un pallino di Burdisso e di Pradé che, quindi, lo porterebbero volentieri alla Fiorentina per la prossima stagione. Il club romano ha fissato il prezzo tra i 15 e i 18 milioni per privarsene con anche la concorrenza della Premier League.