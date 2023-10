L’annuncio di Corona: “Il quarto giocatore coinvolto nel calcio scommesse è Zalewski della Roma”

Sarebbe Nicola Zalewski il quarto giocatore coinvolto nel caso scommesse. A rivelarlo, ancora una volta, Fabrizio Corona sul suo sito “dillingernews”. Al momento non si hanno altri dettagli perché il sito di Corona è “off” per i troppi accessi. Per ora non ci sono reazioni né conferme o smentite né da parte della Roma né da parte della procura.

