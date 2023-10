Corsi. “Italiano ha fatto fare il salto di qualità a Parisi. Baldanzi è partito male per colpa delle tante voci”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Bruno a poco più di una settimana dalla sfida tra Fiorentina ed Empoli, queste le sue parole:

“Noi cerchiamo di colmare la differenza con le altre con la valorizzazione dei giovani calciatori ma è sempre più difficile farlo, i migliori li cediamo. Ho venduto Di Natale l’anno dopo delle grandi richieste, l’avevo trattenuto, e in quella stagione non ha fatto benissimo. Quindi vanno venduti al momento giusto, la gestione è difficile. Quando c’è l’opportunità va dato via, poi dipende anche da quando arrivano le richieste, se accade a 5 giorni dalla fine del mercato diventa difficile per noi sostituirli. Di Natale è stato poi il Re di Udine come Antognoni è stato il Re di Firenze, per me lo è ancora.

L’Empoli adesso ha una quadratura differente rispetto all’inizio della stagione, la squadra prende meno gol. Parisi è stata una delle note più belle degli ultimi anni, sapevamo il suo grande margini di crescita, credevo che lui doveva crescere negli ultimi 20 metri, nella giocata decisiva, ma adesso vedendo quello che sta facendo mi viene da dire che Italiano gli ha fatto fare questo salto di qualità, penso ci abbia messo mano pesantemente.

L’Empoli deve avere la consapevolezza e la convinzione di poter far bene anche contro la Fiorentina, contro l’Udinese doveva finire 4-1 per noi ai punti. La Fiorentina sembra un avversario che non si possa affrontare ma andremo a cercare i margini di vulnerabilità della squadra viola e andremo a lavorare su quelli.

Siamo preoccupati su Baldanzi, non ha cominciato bene, dobbiamo proteggerlo da tante chiacchiere che ci sono state, mi auguro che diventi come il Papu Gomez. Pensiamo che il giocatore possa diventare ancora più decisivo, nell’ultima partita si è mangiato un gol non indifferente e nello spogliatoio era consapevole di questo.”

BONAVENTURA PROVATO TITOLARE DA SPALLETTI