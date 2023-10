Bonaventura provato titolare da Spalletti nel 4-3-3 alla vigilia di Italia-Malta. In attacco Berardi

Da una parte il caso scommesse che ha catalizzato, catalizza e catalizzerà l’attenzione del mondo del calcio e non solo. Dall’altra, la stessa Italia di Spalletti che a Coverciano si allena per ottimizzare gli ultimi dettagli in vista della gara di domani a Bari contro Malta.

Dall’allenamento mattutino – che come detto ha visto la presenza di El Shaarawy, convocato da Spalletti in sostituzione di Tonali e Zaniolo – la sorpresa principale riguarda Giacomo Bonaventura: il centrocampista della Fiorentina è stato infatti provato tra i titolari a centrocampo nel 4-3-3 azzurro. Il viola, dunque, è favorito per scendere in campo dal 1′, con Barella e Locatelli come play (di nuovo in vantaggio su Cristante).

Col tridente confermato e composto da Berardi, Raspadori e Moise Kean, è la difesa che potrebbe subire ulteriori modifiche: Darmian ha chance da titolare ed è ad oggi leggermente favorito su Di Lorenzo, mentre Mancini e Bastoni (Acerbi è dietro) completeranno il reparto arretrato con Dimarco sulla sinistra. Lo riporta TMW

