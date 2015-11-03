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Notizie Malta Fiorentina

La Gazzetta annuncia: "Bonaventura non giocherà contro l'Inghilterra. Non recupera la fatica in 3 giorni"

16 ottobre 2023 14:41

Spalletti: "Partita mai messa in discussione. Adesso contro l'Inghilterra con tutte le nostre potenzialità"

14 ottobre 2023 23:00

Un grandissimo gol di Bonaventura spiana la strada all'Italia nella vittoria contro Malta. Il racconto

14 ottobre 2023 22:44

Bonaventura provato titolare da Spalletti nel 4-3-3 alla vigilia di Italia-Malta. In attacco Berardi

13 ottobre 2023 12:39

Amatucci: "Aquilani ed Italiano? Sono top. Un piacere allenarmi con Torreira. Mi ispiro a Xavi"

06 luglio 2023 09:27

Italia deludente, solo 0-2 contro Malta, Mancini ammette: "Di questa partita non mi è piaciuto niente"

26 marzo 2023 23:18

Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..

09 gennaio 2019 22:30

Viola a Malta, Muriel subito a segno in allenamento. Il colombiano inizia...

06 gennaio 2019 16:13

Fiorentina: ecco il programma per Malta, previsto anche l’incontro con i tifosi

04 gennaio 2019 16:07

Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia

18 dicembre 2018 16:31

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