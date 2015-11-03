Notizie Malta Fiorentina

La Gazzetta annuncia: "Bonaventura non giocherà contro l'Inghilterra. Non recupera la fatica in 3 giorni"
16 ottobre 2023 14:41
Spalletti: "Partita mai messa in discussione. Adesso contro l'Inghilterra con tutte le nostre potenzialità"
14 ottobre 2023 23:00
Un grandissimo gol di Bonaventura spiana la strada all'Italia nella vittoria contro Malta. Il racconto
14 ottobre 2023 22:44
Bonaventura provato titolare da Spalletti nel 4-3-3 alla vigilia di Italia-Malta. In attacco Berardi
13 ottobre 2023 12:39
Amatucci: "Aquilani ed Italiano? Sono top. Un piacere allenarmi con Torreira. Mi ispiro a Xavi"
06 luglio 2023 09:27
Italia deludente, solo 0-2 contro Malta, Mancini ammette: "Di questa partita non mi è piaciuto niente"
26 marzo 2023 23:18
Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..
09 gennaio 2019 22:30
Viola a Malta, Muriel subito a segno in allenamento. Il colombiano inizia...
06 gennaio 2019 16:13
Fiorentina: ecco il programma per Malta, previsto anche l’incontro con i tifosi
04 gennaio 2019 16:07
Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia
18 dicembre 2018 16:31
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