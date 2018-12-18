Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia
La Fiorentina affronterà il Gzira United F.C. il prossimo 9 gennaio (alle 20) nel corso della preparazione invernale che i viola svolgeranno a Malta. La partita - in programma allo stadio nazionale Ta...
A cura di Paolo Lazzari
18 dicembre 2018 16:31
La Fiorentina affronterà il Gzira United F.C. il prossimo 9 gennaio (alle 20) nel corso della preparazione invernale che i viola svolgeranno a Malta. La partita - in programma allo stadio nazionale Ta' Qali - si inserisce nell'ambito del triangolare che vedrà impegnati sul rettangolo verde anche gli scozzesi dell'Hibernians. Un banco di prova che arriva qualche giorno prima della gara di coppa Italia contro il Torino.