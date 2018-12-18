Labaro Viola

Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia

La Fiorentina affronterà il Gzira United F.C. il prossimo 9 gennaio (alle 20) nel corso della preparazione invernale che i viola svolgeranno a Malta. La partita - in programma allo stadio nazionale Ta...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
18 dicembre 2018 16:31
Amichevole a Malta a gennaio: c'è il triangolare con Gzira United ed Hibernians prima della coppa Italia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
News
Fiorentina
Coppa Italia
Malta
Condividi

La Fiorentina affronterà il Gzira United F.C. il prossimo 9 gennaio (alle 20) nel corso della preparazione invernale che i viola svolgeranno a Malta. La partita - in programma allo stadio nazionale Ta' Qali - si inserisce nell'ambito del triangolare che vedrà impegnati sul rettangolo verde anche gli scozzesi dell'Hibernians. Un banco di prova che arriva qualche giorno prima della gara di coppa Italia contro il Torino.

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok