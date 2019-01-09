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Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi..

David Hancko, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post gara. Al termine del triangolare che si è tenuto questa sera a Malta, ecco alcune sue parole rac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2019 22:30
Hancko: "Sono felice di aver giocato. Centrale o terzino non fa differenza. In questi sei mesi.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hankco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hankco
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David Hancko, terzino sinistro della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post gara. Al termine del triangolare che si è tenuto questa sera a Malta, ecco alcune sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono molto contento di aver giocato oggi, sono felice anche per le due vittorie che ci danno morale. Ci siamo allenati duramente tutta la settimana, ora la testa è a domenica e al Torino. Giocare di più nel girone di ritorno? Sì, ovviamente mi piacerebbe ma per me questi sono i primi mesi in Italia, io voglio fare tutto bene in campo e fuori. Sono sicuro, la mia occasione arriverà. Meglio da esterno o centrale? Non è importante, la cosa importante è essere in campo ed aiutare la Fiorentina. Titolare a Torino in Coppa Italia? È una decisione che spetta solo al mister, io penso solo ad allenarmi bene ma sono pronto. In Italia sono migliorato in tutto, dal fisico alla tattica".

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